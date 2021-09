Coltivazione illecita di sostanze stupefacenti, una denuncia a San Benedetto Ullano

COSENZA I Carabinieri Forestali di Montalto Uffugo nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, hanno rinvenuto e sequestrato nei giorni scorsi all’interno di un terreno in località “Fiumarelli” di San Benedetto Ullano due piante di cannabis, coltivate in vasi di plastica. Le piante erano nascoste in un vecchio rudere. Il proprietario del terreno, un 51 enne del posto, dovrà rispondere del reato di coltivazione di sostanza stupefacente, mentre sulle piante sequestrate, una volta essiccate, sarà eseguito da parte dei Carabinieri del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti un esame per stabilire la quantità del principio attivo, e il numerico di dosi ricavabili dalla sostanza.