Salvini chiama sul palco Mattia Lanzino. «È un ragazzo di vent’anni, non il nipote del boss» – VIDEO

COSENZA Dopo il dibattito dei giorni scorsi sulle candidature “imbarazzanti” in casa Lega, Matteo Salvini è arrivato in Calabria per la presentazione delle persone schierate dal Carroccio per le elezioni regionali e per le amministrative di Cosenza. E proprio a Cosenza, al Teatro Rendano, dove si sta svolgendo l’incontro, Salvini ha voluto accanto a sé sul palco Mattia Lanzino, dal cognome ingombrante a fronte della parentela con Ettore Lanzino. «Questo ragazzo di 20 anni – ha detto Salvini – non è il “nipote del boss”, ma è solo Mattia. La ‘ndrangheta vince se sbattiamo in prima pagina ragazzi come lui. Lui è qui ed è uno di quelli che la ndrangheta la prende a calci nel sedere».

Il giovane Lanzino in un post riportato sui propri canali social si era dissociato dalle vicende giudiziarie riguardanti lo zio: «Sono fiero del cognome che porto, sono fiero della mia famiglia, ma soprattutto dell’educazione che ho».

«Tu hai risposto da ventenne con la testa di un sessantenne. Gli insulti e gli attacchi vanno ignorati. Questa campagna elettorale va affrontata col sorriso» ha aggiunto Salvini rivolgendosi al suo candidato.