Riace, l’11 settembre la presentazione della lista “Un’altra Calabria è possibile”

RIACE Si terrà sabato 11 settembre a Riace una conferenza stampa per presentare la lista Un’altra Calabria è possibile, con Mimmo Lucano capolista e parte della coalizione con De Magistris Presidente.

Con questa conferenza verranno presentate le storie e i volti degli uomini e delle donne che hanno deciso di mettersi in campo per portare avanti un altro modello di politica e di umanità possibile alle elezioni regionali del 3-4 ottobre. Candidati e candidate che sono primo di tutto abitanti dei loro territori da cui vogliono ripartire per portare avanti un ideale di riscatto e giustizia sociale per questa terra.

L’appuntamento è per le ore 11 al Villaggio Globale, luogo simbolo di Riace; in caso di pioggia, la conferenza stampa si svolgerà all’interno della mediateca comunale.