Quorum superato in sei Comuni del Catanzarese: praticamente già eletti i rispettivi sindaci

AMMINISTRATIVE 2026

CATANZARO In alcuni Comuni della provincia di Catanzaro potrebbe esserci già il sindaco nonostante le urne chiudano definitivamente domani alle 15. In presenza di una sola lista, infatti, la legge prevede che per essere valide le elezioni ci sia un’affluenza di almeno il 40%. In questo caso, per essere eletto, il candidato sindaco deve ottenere il 50% più uno. La certezza, comunque, si avrà solo allo spoglio delle schede elettorali. I Comuni che hanno raggiunto e superato il 40% di affluenza in provincia di Catanzaro sono sei. Nel dettaglio, si va verso le riconferme di Piero Peta ad Andali, Antonio Torchia a Belcastro, Nicola Ramogida a Sant’Andrea, Mario Migliarese a Montepaone e Gino Ruggiero ad Amaroni. Infine, quorum superato anche Cerva, Comune nel quale si tornava a votare dopo il commissariamento per lo scioglimento per infiltrazioni mafiose: qui Sara Colistra va verso l’elezione. (c. a.)

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