Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 23:48
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

AMMINISTRATIVE 2026

Quorum superato in sei Comuni del Catanzarese: praticamente già eletti i rispettivi sindaci

Verso le riconferme di Peta ad Andali, Torchia a Belcastro, Ramogida a Sant’Andrea, Migliarese a Montepaone e Ruggiero ad Amaroni. A Cerva Colistra sindaca dopo il commissariamento.

Pubblicato il: 24/05/2026 – 23:12
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Quorum superato in sei Comuni del Catanzarese: praticamente già eletti i rispettivi sindaci
Aggiungi come fonte “Corriere della Calabria”

CATANZARO In alcuni Comuni della provincia di Catanzaro potrebbe esserci già il sindaco nonostante le urne chiudano definitivamente domani alle 15. In presenza di una sola lista, infatti, la legge prevede che per essere valide le elezioni ci sia un’affluenza di almeno il 40%. In questo caso, per essere eletto, il candidato sindaco deve ottenere il 50% più uno. La certezza, comunque, si avrà solo allo spoglio delle schede elettorali. I Comuni che hanno raggiunto e superato il 40% di affluenza in provincia di Catanzaro sono sei. Nel dettaglio, si va verso le riconferme di Piero Peta ad Andali, Antonio Torchia a Belcastro, Nicola Ramogida a Sant’Andrea, Mario Migliarese a Montepaone e Gino Ruggiero ad Amaroni. Infine, quorum superato anche Cerva, Comune nel quale si tornava a votare dopo il commissariamento per lo scioglimento per infiltrazioni mafiose: qui Sara Colistra va verso l’elezione. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
AMARONI
AMMINISTRATIVE
ANDALI
Belcastro
catanzarese
cerva
colistra
Elezioni
In evidenza
montepane
peta
QUORUM
ramogida
Ruggiero
sant'andrea
Torchia
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x