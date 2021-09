Cosenza Pd: «Con Amalia Bruni si rilancia l’immagine della Calabria»

COSENZA «I segretari dei circoli del Pd di Cosenza ritengono che, mai come ora, alle prossime elezioni regionali l’alternativa è tra conservazione e cambiamento. Un governo della Regione – si legge in una nota – ancora di centrodestra rappresenta la continuità del fallimento del regionalismo. I calabresi, di fronte a questa prospettiva, hanno la possibilità di dare mandato ad Amalia Bruni di esprimere ed interpretare un’azione amministrativa finalizzata a ridare speranza soprattutto alle ragazze e dai ragazzi nostri corregionali.

Con Amalia Bruni – prosegue ancora la nota – potrà essere rilanciata l’immagine e la credibilità della Regione. L’ amministrazione regionale può essere intesa non più come un ostacolo allo sviluppo e alla crescita economico-sociale, ma come una leva per creare nuove opportunità di lavoro e di occupazione e, soprattutto, come un’occasione per una qualificata opera di modernizzazione. A tal fine, è fondamentale, anche e prima di tutto, esprimere un voto per la qualificazione della rappresentanza istituzionale regionale. In coerenza con questo obiettivo, i sottoscritti fanno appello agli elettori cosentini perché possano esprimere la loro preferenza, attraverso il voto sul simbolo del Pd, verso i candidati al consiglio regionale, Franco Iacucci e Maria Locanto. Con Franco Iacucci il consiglio regionale potrà avvalersi di sperimentate capacità ed esperienza amministrativa, di cui egli ha dato ampiamente prova come amministratore comunale e presidente della Provincia di Cosenza. La candidatura al consiglio regionale di Maria Locanto è, inoltre, espressione di riconosciuto impegno sociale e politico per l’affermazione di primari diritti sociali e di giustizia sociale. Sulla base di tale orientamento e sulla credibilità di questa offerta elettorale, – conclude la nota . i segretari di circolo del Pd della città di Cosenza sono certi che gli elettori cosentini sapranno esprimere un voto di cambiamento e di svolta».