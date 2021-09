de Magistris a Salvini: «La lotta ai clan non si fa a parole». La replica: «Da ministro ho aumentato la sicurezza»

CATANZARO «Leggiamo di cene, incontri e candidature imbarazzanti che vedono Salvini e il centro destra protagonisti». Lo afferma Luigi de Magistris, candidato alla presidenza della Regione Calabria. «Il Salvini – aggiunge – che nulla ha mai fatto contro le mafie e mai nulla farà. Mafie e politica hanno in comune la ricerca del consenso, o vanno a braccetto o si fanno la guerra». «Noi – conclude de Magistris – nella vita abbiamo dimostrato di stare dalla parte dell’antimafia dei fatti e non delle chiacchiere, Salvini anche ha dimostrato da che parte sta».

Salvini: «Da ministro ha aumentato la sicurezza in Calabria»

Pronta la replica del leader della Lega all’affondo di de Magistris. «Da ministro – dice – ho portato in Calabria più poliziotti e vigili del fuoco, telecamere e mezzi per la sicurezza. Ma soprattutto, ho aumentato sedi, personale e poteri dell’Agenzia dei beni confiscati alle Mafie. Non le chiacchiere di De Magistris e della sinistra, ma fatti e risultati per il bene e la sicurezza dei Calabresi».

«Il 3 ottobre il voto dirà chi ha ragione, e la sinistra perderà con almeno 20 punti di distacco. Intanto il 16 settembre tornerò a Vibo Valentia (alle 10), a Rosarno (alle 11) e a Gioia Tauro (alle 12)».