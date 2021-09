Il Movimento 5 Stelle cala gli assi sul tavolo delle Regionali: si parte con Di Maio

CATANZARO Calata di big della politica nazionale nella prossima settimana in vista delle elezioni regionali. Particolarmente attivo il Movbimento 5 Stelle, che si prepara ad accogliere i suoi leader per preparare la volt finale a sostengo della candidata presidente Amalia Bruni e dei candidati al Consiglio regionale: l’obiettivo dei pentastellati infatti è quello di entrare per la prima volta a Palazzo Campanella. Macchina organizzativa del partito già al lavoro in queste ore in vista dell’arrivo in Calabria del primo bis, il ministro degli Esteri Gigi Di Maio, annunciato a Reggio Calabria venerdì 17 settembre per una serie di appuntamenti, tra cui una dl titolo “il candidato che ti serve” (i candidati regionali che servono a tavola alcuni ospiti) e probabilmente anche un incontro riservato con esponenti del mondo produttivo reggino. Nella settimana successiva infine è atteso in Calabria (21 e 22 settembre) il nuovo presidente del M5S Giuseppe Conte.