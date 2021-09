Riace, presentati i candidati di “Un’altra Calabria è possibile”

RIACE Nella giornata di sabato 11 settembre sono stati presentati i volti e le storie dei candidati di Un’altra Calabria è possibile, durante la conferenza stampa indetta dalla lista al Villaggio Globale. I candidati hanno raccontato di sé, di come si siano avvicinati alla storia di Riace laboratorio di buone pratiche e del perché candidarsi a sostegno della lista di Domenico Lucano.

La conferenza stampa è stata anche l’occasione per segnalare alcune tematiche pregnanti per la nostra regione e sulle quali si vuole intervenire ispirandosi alla storia di Riace, ma modellando le scelte in base alle necessità dei territori: la necessità di non abbandonare le aree interne e periferiche, la sanità e l’acqua pubblica, la valorizzazione della biodiversità della nostra terra e l’agricoltura, il turismo, l’istruzione, l’accoglienza diffusa delle persone migranti. Tutte tematiche che la vecchia politica ha sempre trattato dalla prospettiva del privilegio e del profitto, e mai dal punto di vista umano, sociale e del territorio, come invece i candidati di Un’altra Calabria è possibile hanno intenzione di fare, essendo loro stessi «persone semplici, cittadini abitanti dei propri territori».

In conclusione, è intervenuto anche l’ex sindaco di Riace: «La sinistra deve essere dalla parte dell’uguaglianza sociale. Tutta la storia della politica che non riguarda questa parte della sinistra, si può sintetizzare nel privilegio, nel non rispetto dei diritti umani e nella prevaricazione: per questo i cittadini in Calabria non votano, perché è tutto un gioco di parole per consolidare il potere. Noi dobbiamo essere in grado di dimostrare che siamo diversi. Il modello Riace è stato – ed è tuttora – un faro per l’umanità, che può continuare a illuminare la Calabria con le sue buone pratiche, grazie a uomini e donne che si sono messi in campo per creare una Riace in ogni borgo di questa terra».

I candidati della Circoscrizione Nord sono: Domenico Lucano, Angelo Broccolo, Ada Cavazzani, Agostino Conforti, Angela Antonia Di Leo, Anna Greco, Sergio Orsino, Luigi Pandolfi, Maria Gabriella Sicilia.

I candidati della Circoscrizione Centro sono: Domenico Lucano, Carla Elia, Elisabetta Furlano, Salvatore Orlando, Michele Rombolà, Filippo Sestito, Daniela Totolan, Elisabetta Treccozzi.

I candidati della Circoscrizione Sud sono: Domenico Lucano, Anna De Rosa, Maria Pasqualina Daniela Diano, Pietro Idone, Maria Teresa Pancrazia Latella, Antonino Quaranta, Rosario Rocca.