Festival di Venezia, “Il Buco” tra i film vincitori finanziati dall’Unione Europea

BRUXELLES C’è anche il sostegno dell’Ue dietro il successo de “Il Buco”, film di Michelangelo Frammartino, vincitore del premio speciale della giuria alla 78esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Lo stesso vale per altre due vittorie: quella di Piseth Chhun a cui è stato assegnato il premio come miglior attore per il suo ruolo in “White Building” del cambogiano Kavich Neang, nonché il premio Orizzonti per la migliore sceneggiatura agli slovacchi Peter Kerekes e Ivan Ostrochovskì vincitori con “107 Mothers”.

Sono tre dei sei film sostenuti dall’Unione europea che erano in concorso per questa edizione del festival in diverse categorie. In totale, si tratta di un investimento di più di 290mila euro attraverso la sezione Media del programma Europa creativa, nello sviluppo, nella coproduzione internazionale e nella distribuzione di queste opere. I titoli saranno presentati anche nell’ambito della campagna “30 anni di Media”, che celebra il sostegno di Bruxelles all’industria audiovisiva.