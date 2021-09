Ospedale Lamezia, «funzionano solo due ascensori dove si trasportano sia pazienti che spazzatura»

LAMEZIA TERME L’associazione Malati cronici della Piana lametina denuncia il malfunzionamento degli ascensori e la negligenza nel rispetto delle norme anti Covid nel nosocomio della città. «Continua l’attività sui diversi servizi e non si può non constatare la gravità di quanto accade. Solo due ascensori funzionanti su quattro – dichiara l’associazione – e in questi due si trasporta di tutto. Barelle con pazienti, visitatori e malati, cibo e spazzatura trovano modo di circolare negli stessi spazi ristretti. È assai curioso che in tempo di Covid proprio in ospedale ci si dimentica di igiene e distanziamento. Sanificazione? – incalza l’associazione -Beh, che sarà mai? Ci viene spontaneo domandarci, per come d’altronde fatto più volte, medici, dirigenti, personale ospedaliero, direttori considerano normale tutto questo? Nonostante i divieti? I commissari non sono mai venuti in ospedale o forse non hanno mai fatto uso degli ascensori? Che senso ha impedire l’ingresso nei vari reparti e persino al pronto soccorso a chi è privo di green pass, se non dopo aver fatto il tampone, nel perdurare di questa situazione e di fronte a occhi che non vedono e orecchie che non sentono? La politica? – conclude l’associazione Malati cronici – meglio tacere.