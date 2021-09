Travolto sulla A1 mentre lavorava, muore 27enne originario di Scalea

PIACENZA È morto in un tragico incidente sul lavoro avvenuto sulla Autostrada A1 nei pressi di Parma il 27enne Mariano Laino, originario di Scalea. Operaio per conto di una società che opera per la società Autostrade per l’Italia, il giovane era residente a Castell’Arquato, in provincia di Piacenza.

Lunedì scorso era a bordo del furgone di segnalazione dei cantieri autostradali nel tratto in cui la A1 si collega con la A15, nella corsia di emergenza, quando un camion ha travolto il mezzo su cui era a bordo. Il 27 enne sarebbe morto sul colpo a causa dei traumi ed a nulla sono valsi gli interventi dei sanitari del 118 intervenuti insieme ai vigili del fuoco.