Unical, attestato di merito alla memoria di Emanuele Molinaro

RENDE Un giovane esempio di bontà e laboriosità. Così i docenti del corso di laurea di Scienze turistiche hanno ricordato questa mattina Emanuele Molinaro, consegnando alla famiglia l’attestato solenne di studi e merito in sua memoria.

Emanuele, iscritto a Scienze turistiche, ci ha lasciato prematuramente un anno fa a causa di un incidente stradale.

L’attestato è stato conferito in occasione della seduta di laurea di Scienze turistiche dalla commissione presieduta da Tullio Romita. Nel corso della cerimonia sono intervenuti i docenti Peppino De Rose, che aveva richiesto all’ateneo il riconoscimento solenne per Emanuele, e Antonio La Marca, che aveva iniziato a seguirlo per la tesi.