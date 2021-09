Amministrative, a Cosenza parte il “Tour de Franz”

COSENZA Un “Tour de Franz” del candidato a Sindaco, Franz Caruso, che attraversa la città di Cosenza e parlare della sua visione della Cosenza2050. Un percorso a tappe per i quartieri della città in cui il candidato a sindaco sarà chiamato a immergersi in una emozionante tour per respirare le difficoltà, le speranze, i sogni di una città che vuole cambiare passo. Le tappe che richiamano ai valori genuini e autentici dello sport, come strumento che alimenta il senso di comunità saranno scandite dalla rottura dei classici schemi da competizione elettorale per coinvolgere e responsabilizzare i cittadini e le cittadine verso una scelta consapevole, che abbia a cuore le sorti della smart city del futuro.

Un progetto ambizioso e realizzabile, che mette al centro le persone, inserendole nel contesto urbano e dando una chiara visione di come realizzare un cambio di metodo per il governo della città. Sulla scorta della sostenibilità e del rispetto ambientale il candidato a sindaco raggiungerà ogni luogo della città in bici per una campagna elettorale dinamica, innovativa e autentica. Dal distretto della Salute a Vaglio Lise, al distretto dei Servizi, al distretto della Cultura e dello sport un viaggio per le vie, le strade della nostra città. Un coinvolgimento di tutti per una Cosenza che guarda al futuro. Prima tappa del “Tour de Franz” domani, alle 11, a Via Roma (ora Via Misasi) dal titolo #RiapriamoViaRoma.