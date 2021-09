Ao di Cosenza, Spirli a Loizzo: «Chiederò a Longo la variazione della graduatoria Oss»

COSENZA «Il presidente della Regione, Nino Spirli, ha informato Simona Loizzo che chiederà immediatamente al commissariamento per il piano di rientro, Guido Longo, di trasformare la graduatoria degli idonei Oss dell’azienda ospedaliera di Cosenza da provinciale a regionale». Lo riporta una nota dell’Azienda ospedaliera di Cosenza che aggiunge: «La Loizzo aveva posto il problema nei giorni scorsi a tutela dei settecento idonei presenti in graduatoria che aspettano di essere chiamati dalle altre aziende sanitarie calabresi».

«Ringrazio il presidente Spirli per avere dimostrato ancora una volta la sua sensibilità – ha detto Loizzo – e attendo da Longo un provvedimento tempestivo che tuteli i diritti dei nostri Oss e contribuisca a migliorare l’erogazione dei servizi».