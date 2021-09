Loizzo: «Intervenire in favore dei bambini sordi. Prevenzione e cura»

COSENZA «C’è la necessità di intervenire, sia in maniera preventiva che riabilitativa, sulle persone affette da sordità e in special modo sui bambini per una prevenzione efficace». Lo afferma Simona Loizzo, candidata alle elezioni regionali nella lista della Lega in provincia di Cosenza. «Manca un centro di audiologia – dice Loizzo – che effettui gli screening preventivi, anche otologici, sulla popolazione. In molti punti nascita della regione, a differenza di quanto avviene all’ospedale dell’Annunziata, non esistono protocolli di collaborazione tra le unità di neonatologia e le unità operative complesse Orl per il controllo precoce dell’udito. Tutto questo pregiudica in maniera irreversibile lo sviluppo regolare e la cura della sordità». «Per l’assenza di reti ambulatoriali – continua Loizzo – molti, tra adulti e bambini, sono costretti ad un’emigrazione sanitaria che comporta costi economici e sacrifici personali». «C’è la necessità di colmare queste lacune – conclude Simona Loizzo – e questo obiettivo può essere raggiunto attraverso l’assunzione di personale dedicato nella rete Asp in condivisione con l’azienda ospedaliera per quanto riguarda la provincia di Cosenza».