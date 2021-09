BRESCIA Finisce 2-2 il match tra Brescia e Crotone, valido per il secondo anticipo del campionato di calcio di Serie B, interrompendo così a tre la striscia di vittorie consecutive dei lombardi.

Al “Rigamonti” è proprio la squadra di Inzaghi a passare in vantaggio nel primo con Léris al 35′. Nel secondo tempo il Brescia raddoppia con Moreo al 23′. Il Crotone allora si sveglia e, con il neo entrato Mulattieri, prima entrando in area facilmente poi in mischia, in meno di un quarto d’ora trova i due gol che valgono il pari al 25′ e al 38′.

La squadra di Modesto con questo pareggio sale a quota 3 punti, ancora pochi dopo quattro giornate di campionato.