Cosenza, arriva l’eurodeputato Benifei a sostegno di Franz Caruso

COSENZA Lunedì 20 settembre 2021, ore 11, nel punto d’incontro del candidato a Sindaco Franz Caruso – Piazza Matteotti – è prevista la conferenza stampa dell’Eurodeputato e capodelegazione PD al Parlamento Europeo Brando Benifei. Tema dell’incontro saranno le opportunità europee per la Cosenza2050, attraverso le risorse messe in campo con i Fondi strutturali 2021-2027 e Next Generation EU. Al confronto, in piena competizione elettorale, parteciperanno: la Deputata PD Enza Bruno Bossio, la Sub-commissaria PD Cosenza Maria Locanto e il Presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci, entrambi candidati al Consiglio regionale della Calabria, il Consigliere regionale PD Carlo Guccione, il vicepresidente IUSY Vittorio Pecoraro, i candidati al consiglio comunale di Cosenza Maria Pia Funaro, Damiano Covelli e Francesco Alimena e il candidato a Sindaco per la coalizione di centrosinistra Franz Caruso. Cosenza2050 non è uno slogan, ma è un preciso obiettivo politico in linea con i principali target europei in termini di sviluppo sostenibile. Il nuovo ciclo dei fondi strutturali 2021-2027 e le risorse di Next generation EU rappresentano infatti, anche per Cosenza, un’occasione irripetibile per avviare una rigenerazione urbana della città, basata sulla transizione climatica, la trasformazione digitale e una maggiore inclusione sociale. La delegazione PD al Parlamento europeo, insieme ai parlamentari nazionali e regionali, sono al fianco del candidato a Sindaco di Cosenza per il centrosinistra, Franz Caruso, nel suo lavoro di ricostruzione di una città intelligente, ecologica e inclusiva.