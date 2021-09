Smaltimento illecito di rifiuti, deferito un 39enne del Crotonese

CROTONE Nell’ambito dell’attività di prevenzione e contrasto all’illecito smaltimento di rifiuti svolta dal Comando Provinciale di Crotone sull’intero territorio di competenza, i Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina e quelli della Stazione Forestale del luogo hanno intercettato a Strogoli un 39enne, titolare di un’azienda attiva nel campo dei lavori edili, il quale, a bordo del proprio autocarro, privo di documentazione probante e, quindi, in violazione della vigente normativa di settore, si era recato in un’area di pertinenza della sua attività imprenditoriale, ove aveva trasportato circa 2 metri cubi di detriti e scarti di lavorazione edilizia, che, poco dopo, avrebbe illecitamente sversato sul terreno, inquinandolo. Al termine dell’attività, gli operanti hanno condotto l’uomo in Caserma, deferendolo in stato di libertà per “gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi” e “mancata iscrizione nell’albo dei gestori ambientali”, nonché sequestrando sia il materiale di scarto edile che il suddetto veicolo.