Lutto a Reggio per la perdita del segretario sportivo degli amaranto

REGGIO CALABRIA È morto Massimo Bandiera, segretario sportivo della Reggina. Bandiera è stato segretario della squadra di calcio del Cosenza fino al 2016, ex capo ufficio stampa della Reggina ed ex segretario generale del Siracusa. Purtroppo un brutto male, col quale combatteva da anni, oggi ha avuto la meglio sul suo spirito combattivo e sorridente.

Originario di Siracusa, Bandiera aveva costruito in Calabria, e in particolar modo Reggio, una fitta rete di amicizie e affetti. Oggi la città dello Stretto è in lutto per la perdita di un punto di riferimento per la squadra amaranto.