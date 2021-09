San Lucido, «l’ex sindaco chiese voti ai dipendenti di una ditta con la promessa di cambiarne il responsabile»

SAN LUCIDO Il caso è stato sollevato nel corso di un appuntamento pubblico convocato sabato 18 settembre dal movimento ProSeguiAmo San Lucido. “Operazione Verità”, l’hanno chiamata i promotori. E uno dei momenti salienti della serata si è materializzato quando Antonio Staffa, ex sindaco del centro del Tirreno cosentino, ha rivolto accuse a Cosimo De Tommaso, primo cittadino sfiduciato il 10 settembre scorso dopo le dimissioni di sette consiglieri comunali. A San Lucido, dopo lo scossone amministrativo, il clima politico è teso. E Staffa, ribaltando un affondo nei propri confronti, racconta un retroscena politico che evoca favori e promesse nella ricerca del consenso alle passate amministrative.

«Avrei chiesto – racconta l’ex sindaco riferendosi a una delle accuse incassate – la testa del responsabile di un servizio esternalizzato. Bene, il candidato sindaco fece una riunione nella sede della lista in campagna elettorale, incontrando alcuni dipendenti della ditta in oggetto, promettendo che avrebbe cambiato responsabile per convincerli a votarlo. Ora: i voti li ha presi, il resto no. Giacché io non ero candidato né dipendente, credo che debba rispondere lui per questa promessa, per questo scambio. Tra l’altro, quando lo scambio non si è realizzato, chi è rimasto senza incarico è andato da chi aveva votato e non certamente da me o da mio fratello… Devo dire per onestà che il candidato che ha ricevuto i voti era in disaccordo con questa promessa. Altro che ombre, altro che manovre: chiedere ai testimoni».