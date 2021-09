Covid, in Calabria il tasso di occupazione dei posti letto (in reparto) risale al 18%

ROMA Il tasso dei posti letto nei reparti ospedalieri di “area non critica” risale al 18% in Calabria, aumenta anche nella Pa di Bolzano (5%) e Piemonte (4%). Mentre il tasso di occupazione delle terapie intensive occupate da pazienti Covid scende in Liguria, tornando al 2%, così come in Molise (al 5%), nella Pa di Bolzano (all’8%) e in Umbria (5%).

Stabile la Sicilia all’11% per le terapie intensive e al 18% per i posti letto in reparto, in entrambi i casi oltre i valori limite rispettivamente del 10 e 15%, il cui superamento è uno dei parametri per il passaggio delle regioni in “zona gialla”. E’ quanto emerge dal monitoraggio dell’Agenas, che confronta i dati del 20 settembre con quelli di ieri.