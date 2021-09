Occhiuto: «La statale 106 dovrà diventare a quattro corsie»

«La Strada Statale Jonica è un’opera strategica per la Calabria, ed è indegno che in una Regione civile ci possa essere un’infrastruttura definita da decenni la “strada della morte”. È evidente che il prossimo governo regionale dovrà agire con determinazione per segnare una forte discontinuità con i decenni passati, anche per quanto riguarda i collegamenti stradali del nostro territorio. La 106, attualmente a due corsie, dovrà diventare a quattro corsie. Una parte così importante della Regione non puó più usufruire di una statale pericolosa, inidonea, teatro di troppi incidenti e troppe vittime». L’intervento pubblicato sui social di Roberto Occhiuto, candidato alla presidenza dalla Regione.