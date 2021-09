“Amici in Comune”, rinviata l’udienza preliminare

PAOLA Parte con un rinvio l’udienza preliminare al Tribunale di Paola legata al procedimento scaturito dall’inchiesta “Amici in Comune” coordinata dalla Procura guidata da Pierpaolo Bruni. (qui la notizia). Il motivo del rinvio è legato alla mancata notifica al legale difensore di un indagato.

Le gare truccate

Sono molti gli appalti sui quali indaga la Procura di Paola nell’inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari il sindaco di Praia a Mare Antonio Praticò e che ha causato un nuovo terremoto giudiziario nell’Alto Tirreno cosentino. L’attività investigativa condotta dalle Fiamme Gialle ha permesso di accertare, attraverso attività di captazione telefonica ed ambientale e l’analisi della documentazione acquisita, diverse condotte collusive – poste in essere dai pubblici funzionari indagati, di volta in volta in concorso con diversi imprenditori e professionisti economici interessati ad ottenere la aggiudicazione di contratti di appalto – così determinando il turbamento di numerose gare ad evidenza pubblica, ovvero il turbamento del procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente e condizionando le modalità di scelta del contraente. Le condotte turbative hanno riguardato, a vario titolo, 9 procedure di gara, relative al periodo 2019/2021, e sono consistite in collusioni, con la reiterazione di similare modus operandi, atte a determinare il contenuto del bando di gara prima ancora della sua pubblicazione, con il futuro aggiudicatario compiacente, oppure, nell’ambito di procedure di gara negoziate, attraverso condotte manipolatorie, chiedendo al futuro aggiudicatario i nominativi di altri professionisti compiacenti da invitare alla gara. (f.b.)