Processo Stige, confermata la condanna all’ex sindaco Siciliani

CATANZARO La prima sezione della Corte di Appello di Catanzaro – Loredana De Franco presidente, Ippolita Luzzo e Adriana Pezzo a Latere – ha emesso la sentenza nei confronti di 80 imputati nel processo – con rito abbreviato – scaturito dall’operazione Stige. Cataldo Marincola, ritenuto il capo della cosca che domina nel cirotano, nel Crotonese, è stato assolto dal reato di associazione mafiosa ma è stato condannato a sette anni e 4 mesi di reclusione e 1.800 euro di multa (in primo grado gli era stata inflitta la pena a 20 anni di carcere) per alcune estorsioni.

La sentenza

La sentenza ha confermato la decisione di primo grado nei confronti dell’ex sindaco di Cirò Marina Roberto Siciliani, per il quale è stato riconosciuto il reato di concorso esterno in associazione mafiosa e la condanna a 8 anni di reclusione. Tra le posizioni di spicco c’è anche quella dell’imprenditore Franco Gigliotti che secondo la Dda era il finanziatore della cosca Farao-Marincola. I giudici di Appello hanno riqualificato il reato da associazione mafiosa a concorso esterno in associazione mafiosa riducendo la condanna da 10 ad 8 anni di reclusione.

Le altre decisioni

Per quanto riguarda l’appello proposto dalla Procura, la Corte dichiara inammissibile l’appello per sette capi di imputazione per intervenuta rinuncia. Tra gli assolti anche l’ex presidente del consiglio comunale Giancarlo Fuscaldo, gli imprenditori Nicola Flotta, Teresa Clarà, Luigi ed Amodio Caputo, Alessandro Albano. Diciotto le condanne ridotte tra le quali quelle di Giuseppe Giglio (da 18 a 14 anni), Francesco Salvato (da 15 anni e 6 mesi a 13 anni, 5 mesi e 10 giorni), Vito Castellano (da 16 anni a 13 anni e 4 mesi). Confermate le condanne di primo grado nei confronti di Francesco Farao, Vittorio Farao (77) e Vittorio Farao (classe ’78), Salvatore Morrone, Giuseppe Spagnolo.