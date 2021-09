Suem 118, Loizzo: «Il precariato mette a rischio il servizio»

CATANZARO «Il Suem 118 vive un periodo di profonda crisi strutturale e c’è la necessità di intervenire prontamente per non procrastinare una situazione insostenibile». Lo afferma Simona Loizzo, candidata alle elezioni regionali nella lista della Lega. «Quello che era un fiore all’occhiello del servizio sanitario – prosegue Loizzo – oggi è indebolito dalla presenza di contratti di lavoro a tempo determinato che minano alle basi la sua efficienza. C’è una fuga di medici verso altri servizi e lo stesso vale per il personale infermieristico».

«Bisogna procedere al passaggio verso la dipendenza a tutti gli effetti del personale sanitario – conclude Loizzo – se si vuole restituire il 118 agli antichi splendori, ponendo fine a una condizione non più accettabile che limita uno dei settori più importanti della medicina territoriale».