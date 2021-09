«Salutiamo con grande gioia il vescovo Nostro, ci sosterrà con saggezza»

ROMA «Mi unisco con viva partecipazione agli auguri della comunità di Mileto-Nicotera-Tropea a sua Eccellenza monsignor Attilio Nostro in occasione della sua ordinazione episcopale. Salutiamo con grande gioia l’arrivo del vescovo Nostro, ringraziando Sua Santità Papa Francesco per averlo chiamato a svolgere il ministero episcopale nella nostra diocesi, e siamo lieti di accoglierlo nella sua amata terra natale». Lo ha dichiarato la sottosegretaria di Stato per il Sud e la coesione territoriale Dalila Nesci, che ha partecipato alla cerimonia di ordinazione episcopale di monsignor Attilio Nostro, vescovo di Mileto – Nicotera – Tropea, presso la Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma. «La nostra comunità – ha aggiunto – esprime da sempre un profondo sentimento di unità e di solidarietà che trova nella diocesi il suo più alto punto di riferimento. Monsignor Nostro intraprende la sua missione pastorale in una fase significativa, di rinascita e ripartenza della socialità. Siamo certi che saprà incarnare lo spirito di fratellanza del nostro territorio, guidandoci con grande saggezza in un comune percorso di pace e speranza nel futuro», ha concluso la sottosegretaria Nesci.