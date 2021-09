Serie B, tra Reggina e Frosinone vincono le difese

ROMA Reggina-Frosinone finisce 0-0. Al Granillo un punto per ciascuno in una partita della sesta giornata di Serie B. Novanta minuti all’insegna dell’equilibro. Nel primo tempo è il Frosinone ad avere le occasioni più ghiotte, soprattutto con gli esterni Garritano e Zerbin. La Reggina si fa vedere poco, mentre nel secondo tempo i padroni di casa spingono di più e vanno più volte vicini al gol del vantaggio, in particolare con Laribi e con Cortinovis nel finale. Da segnalare una grande opportunità per il Frosinone, con Lulic che non è riuscito a spingere in porta il pallone da pochi passi su azione di corner. Con il punto guadagnato oggi, Reggina e Frosinone salgono rispettivamente al sesto e settimo posto, entrambe a quota 10 punti, in attesa di capire se Cremonese, Perugia, Spal e Cosenza potranno raggiungerle o superarle.