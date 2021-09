Verso le Regionali, la Bruni incontra il Movimento “Donne per le Donne”

LAMEZIA TERME Amalia Bruni, candidata per il centrosinistra alla presidenza della Regione ha incontrato questa mattina presso il Comitato elettorale di Lamezia Terme il Movimento Donne per le Donne. «Nata da poco l’associazione – riferisce runa nota – si interessa di donne malate di tumore, in trattamento oncologico e si prodiga per dare sostegno e assistenza, sia per la prevenzione sia per il post operatorio. Raffaela Renne, candidata della lista Bruni ha sottolineato l’importanza dell’associazione spiegando le modalità di come opera l’associazione. Donne per le Donne, presente con esponenti di tutte le province ha esposto i problemi che riguardano tutti coloro che sul territorio calabrese hanno problemi con la sanità a vario titolo. Le donne hanno chiesto che Amalia Bruni rappresenti, grazie alla sua esperienza le istanze di chi spesso rimane in silenzio perché non ha raccomandazione, di chi soffre e di chi non ha la forza di alzare la voce davanti al sopruso». Nel corso dell’incontro la Bruni ha sostenuto che «la Calabria deve riavere una sanità che funziona per ridare dignità a tutti i cittadini, senza escludere nessuno. Non c’è miglioramento della vita dei cittadini se non cambia la situazione della sanità. Noi metteremo gli uomini giusti al posto giusto perché questo avvenga. Dobbiamo lavorare per una Calabria normale che appartenga a tutti i calabresi onesti e di buona volontà. La Calabria deve essere amministrata dai calabresi, non abbiamo bisogno di un Papa straniero e io sono una calabrese doc».