Bruni: «A casa Spirlì e tutti quelli che hanno sfasciato la Calabria»

CATANZARO Amalia Bruni, candidata per il Centrosinistra alla guida della Regione annuncia la sua volontà di rimettere le cose a posto se dovesse essere eletta alla Regione. «Basta con chi guadagnando una barca di soldi ha contribuito ad affossare la regione. Nella nuova Regione non c’è posto per Spirli, Occhiuto e tutti quelli che non hanno fatto niente per migliorare la situazione. Nessuna lista nera, ma privilegeremo competenze, professionalità e attenzione alle esigenze dei cittadini. A tutti gli altri troveremo compiti adeguati ma basta con le lungaggini burocratiche infinite mentre si continua a percepire lo stipendio a fine mese. Deve cambiare la musica, la Regione dovrà essere al servizio dei cittadini per i quali bisognerà avere rispetto e grande considerazione. È un mio impegno preciso, metteremo in campo forze nuove e competenti. Il tre e il quattro ottobre togliamo la regione dalle mani di Spirlì e Occhiuto e costruiamo insieme la Nuova Calabria».