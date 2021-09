Nastro rosa incompleto, anche in Calabria la campagna di Airc contro il tumore al seno

Nel mese di ottobre il Comitato Calabria di Fondazione AIRC organizza numerose iniziative sul territorio per sensibilizzare e raccogliere fondi per la ricerca contro le forme più aggressive di tumore del seno, come il tipo triplo negativo, che colpisce soprattutto in giovane età, e il carcinoma mammario metastatico, che riguarda circa 37.000 donne solo nel nostro Paese. «È una sfida difficilissima, che – si legge in una nota – AIRC ha voluto rappresentare visivamente con un nastro rosa incompleto, che richiede l’impegno di tutti per essere colorato interamente. Richiede l’impegno delle donne, che devono sottoporsi agli screening e agli esami di controllo raccomandati per la diagnosi precoce; richiede l’impegno dei ricercatori, al lavoro per mettere a punto nuove terapie; e richiede l’impegno dei sostenitori, che con le loro donazioni permettono alla ricerca di non fermarsi mai. Grazie alla fiducia dei suoi sostenitori, Fondazione AIRC nel 2021 ha destinato 14,3 milioni di euro a 156 progetti di ricerca e borse di studio in questo ambito. «I progressi della ricerca per la diagnosi e la cura del cancro al seno hanno portato oggi fino all’87% la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi. L’attenzione deve però rimanere alta perché la malattia colpisce circa 55.000 donne in Italia ogni anno, una su otto nell’arco della vita, confermandosi come il tumore più diffuso nel genere femminile».

Il Comitato Calabria di Fondazione AIRC, presieduto da Rosella Pellegrini Serra, è attivo dal 1993 con l’obiettivo di promuovere ogni anno un ricco programma di appuntamenti di informazione e raccolta fondi che si affiancano alle campagne nazionali di AIRC. «Grazie all’impegno del Comitato, dei volontari e dei sostenitori, per il 2021 per la Calabria sono stati deliberati 572.000 euro per il sostegno di 6 progetti di ricerca e una borsa di studio. Molti esercizi commerciali sul territorio, grazie alla collaborazione con Confcommercio Calabria, Confcommercio Cosenza e Confcommercio Reggio Calabria città metropolitana, sostengono la campagna distribuendo le spillette di AIRC con il Nastro Rosa: indossandola è possibile contribuire concretamente alla ricerca sul tumore al seno – con una donazione minima di 2 euro – e dimostrare partecipazione e vicinanza alle donne che ne sono colpite. All’iniziativa hanno aderito anche centinaia di farmacie comunali e private».