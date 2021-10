«Lucano è la risorsa umana e politica più importante della Calabria»

Mimmo Lucano è oggi nel mondo un simbolo di accoglienza, convivenza solidale ed operosa tra persone di diversa nazionalità, cultura e colore della pelle.

Simbolo della politica come sentimento e impegno per realizzare libertà, uguaglianza e fraternità tra gli esseri umani. Negli anni in cui è stato sindaco è divenuto anche esempio di amministratore capace di riportare al governo ed all’interesse della collettività l’acqua pubblica, la raccolta della spazzatura e gli altri servizi pubblici essenziali e di valorizzare le risorse naturali, quelle storico culturali ed innanzi tutto l’intelligenza e la generosità umane. Per questo impegno e capacità a Riace si sono riaperte le scuole, sono nate botteghe artigiane gestite insieme da ragazze rifugiate e riacesi; nelle campagne sono risorte attività scomparse e quel piccolo borgo della Locride è divenuto meta del pellegrinaggio laico di quanti vogliono conoscere ed apprendere nuovi contenuti e nuove forme di governo della cosa pubblica e per quanti nella mescolanza dei colori umani vedono una delle forze motrici per la costruzione di un futuro di libera, pacifica ed operosa convivenza umana.

Per colpire quell’ esempio si sono mobilitate tutte le forze regressive: quelle in alto e quelle periferiche. E, come spesso è avvenuto a quanti difendono e praticano i loro ideali, Mimmo Lucano è stato arrestato, costretto all’esilio, ed anche condannato (in prima istanza). Mimmo Lucano è da tempo la risorsa umana e politica più importante della Calabria, una delle più importanti nel Mezzogiorno ed in Italia. Lo hanno compreso le molte migliaia di giovani , donne ed uomini che in questi ultimi anni si sono stretti a difesa della sua opera, riaccendendo la passione per l’impegno politico.

La risorsa attorno alla quale si può costruire l’unità di tutte le forze di progresso della Calabria: la sinistra radicale e moderata, il cattolicesimo democratico, il mondo laico progressista. Una larga unità per impedire che la nostra regione ed il nostro Paese cadano in mano della destra. Noi calabresi che viviamo nelle terra natia e quelli sparsi per il mondo che possono alzare la loro voce dobbiamo sostenere Mimmo Lucano perché la Calabria ha bisogno della sua intelligenza e generosità. Politiche regionali e nazionali sbagliate hanno sprecato le risorse che la natura e la storia ci hanno donato (splendide coste; monti, colline vallate, sorgenti d’acqua e pianure fertili; vestigia storiche e culturali ) e, soprattutto i giovani costretti a cercare lavoro in altre parti del mondo. Mimmo Lucano è oggi la risorsa umana più autorevole e capace che ha la nostra terra per risorgere e partecipare alla costruzione dell’internazionalismo del nuovo millennio, quello che difende la Terra, l’ambiente naturale, i valori storici e culturali, la pace e la fratellanza umana.

*ex sindaco di Rosarno