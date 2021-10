“Percorsi integrati nella patologia vascolare”. Al via il 2° congresso regionale di Flebolinfologia

CARIATI “Percorsi integrati nella patologia vascolare”. È questo il titolo e il tema di un convegno che si terrà sabato 2 ottobre al cinema teatro comunale di Cariati.

«Un moderno inquadramento delle malattie vascolari – ha spiegato il responsabile scientifico, Tommaso Spina, coordinatore regionale della società Società Italiana di Flebolinfologia – non può prescindere dallo studio delle comorbilità e più in generale dall’ausilio e collaborazione di più figure professionali. Scopo del congresso è evidenziare le sinergie ed i diversi punti di vista nello studio del paziente con vasculopatie, che quindi deve essere esaminato e curato nella sua interezza e complessità. Inoltre il 2° Congresso regionale della Società Italiana di Flebolinfologia, seguendo il solco tracciato dalla Società a livello nazionale, vuole rappresentare un importante punto di incontro fra le principali associazioni scientifiche vascolari operanti sul territorio calabrese, in modo da facilitare confronto e sintesi su alcuni importanti punti controversi».

Il programma scientifico si articolerà in tre sessioni: “Le flebopatie e le trombosi”, “Le linfopatie e l’edema”, “Le arteriopatie ed il dolore” e saranno tenuti da specialisti provenienti da tutta la regione.

Il convegno è accreditato su Agenas, è gratuito ed offre sei crediti formativi.