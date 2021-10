Vibo, monsignor Nostro in visita al penitenziario

VIBO VALENTIA Monsignor Attilio Nostro, vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea ha visitato venerdì 1 ottobre il carcere di Vibo. A darne notizia la Fns-Cisl che segnala come questa sia stata la «prima attività pubblica in seguito al suo insediamento».

«In seguito alla sua visita – afferma il segretario locale dell’organizzazione sindacale, Sergio Pascale – rimangono impresse le parole di straordinaria umanità e umiltà pronunciate in occasione della visita, che hanno toccato il cuore dei detenuti e dei presenti. Ad accoglierlo il direttore dottoressa Angela Marcello e il comandante dirigente Salvatore Conti, i quali hanno dato il benvenuto con apprezzatissimi ed attuali discorsi».

La visita è proseguita con l’ingresso presso i locali delle lavorazioni falegnameria, con vivi complimenti di Monsignor Nostro, locali in cui è stata fabbricata una croce in legno lavorata da detenuti, e donata al Vescovo.

Infine sono stati visitati i locali dove è attivo un corso di pizzeria, con certificazione internazionale, che permetterà ai detenuti frequentanti il corso, una ulteriore fattiva e concreta possibilità di inserimento nel settore.

Presenti alla Cerimonia anche i Cappellani don Maurizio e Don Pietro, unitamente al vicario Diocesano Don Ramondino.