Uccisi dalle esalazioni del mosto, la Procura di Paola apre un’inchiesta

CATANZARO «Il locale in cui le quattro vittime stavano preparando il vino non era sufficientemente arieggiato». Lo ha detto all’Ansa il Procuratore della Repubblica di Paola, Pierpaolo Bruni.

Le vittime si trovavano in un magazzino di loro proprietà. I loro corpi sono stati trovati dai vigili del fuoco dei distaccamenti di Paola e Rende, che hanno anche soccorso la donna intossicata, anche lei componente del nucleo familiare e che era priva di sensi. La Procura di Paola ha avviato un’inchiesta su quanto è accaduto. Sul posto si è recato il sostituto procuratore Antonio Lepre. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Paola.