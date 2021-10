Franz Caruso: «A Cosenza risultato diverso rispetto alla Regione»

LAMEZIA TERME «La Calabria purtroppo come spesso accade è in controtendenza». Lo ha detto il candidato sindaco di Cosenza per il centrosinistra, Franz Caruso, ospite della maratona elettorale de L’altro Corriere Tv. «Il dato – ha sostenuto Franz Caruso – è che il calabrese non vuole sprecare il voto puntando su chi dà più garanzie di essere una coalizione unitaria e di poter governare senza contraccolpi. Io comunque ho dei dubbi sulla governabilità visto che il centrodestra ha più liste e prevedo qualche difficoltà». Con riferimento alle Amministrative nel capoluogo bruzio, Franz Caruso ha osservato: «A Cosenza ci sarà un risultato diverso, intanto perché a Cosenza c’è stata un’affluenza molto superiore alle Regionali. Io mi auguro che non ci siano influenze esterne su un voto che dev’essere libero e non condizionato. Ho fatto una battaglia su questo, e continuerò a farlo. Quando parlo di interferenze mi riferisco al potere della Regione, sicuramente il ruolo del governatore della Calabria può avere un effetto».