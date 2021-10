Voto di scambio politico-mafioso, quattro condanne e cinque assoluzioni in abbreviato

CATANZARO Quattro condanne e cinque assoluzioni nel processo, con rito abbreviato, sul voto di scambio politico-mafioso che vede coinvolto l’ex consigliere regionale ed ex sindaco di Castrolibero, Orlandino Greco (imputato nel processo con rito ordinario davanti al Tribunale di Cosenza). L’accusa – rappresentata in aula dal procuratore Pierpaolo Bruni – poggia sulle dichiarazioni di alcuni pentiti del Cosentino che fanno risalire i successi elettorali di Greco a Castrolibero al sostegno offerto, in cambio di soldi e posti di lavoro, dalla cosca “Bella Bella” e dal gruppo criminale “Rango -Zingari”. Gli illeciti contestati agli imputati si riferiscono al periodo che va dal 2008 al 2013. Tra le accuse a vario titolo contestate c’è l’associazione mafiosa, voto di scambio politico mafioso, estorsione.

Oggi il gup Matteo Ferrante ha condannato Ernesto Foggetti a 6 mesi; Adolfo Foggetti, 5 mesi e 10 giorni; Marco Massaro 6 mesi e 600 euro di multa; Mario Esposito 5 anni. Ernesto Foggetti, Marco Massaro, Mario Esposito sono stati condannati a un risarcimento di 5000 euro in favore della Regione Calabria, costituita parte civile. Adolfo Foggetti è condannato a un risarcimento per la Regione da 2.500 euro.

Assolti Fabio Bruni, Giuseppe Prosperoso, Alessandro Esposito, Roberto Violetta Calabrese, Marco Foggetti.

Nel collegio difensivo gli avvocati Luca Acciardi, Giorgia Medaglia, Nicola Rendace, Antonio Gerace.