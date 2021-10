Cariati, sanificate le scuole sedi di seggi elettorali

CARIATI «Sanificazione delle scuole medie De Amicis e della scuola Molinello, plessi sede di seggio elettorale per le elezioni regionali del 3 e 4 ottobre. L’amministrazione comunale ha dato immediatamente mandato al responsabile dei procedimenti disciplinari di verificare eventuali inadempienze e, accertate le responsabilità, di assumere ogni utile provvedimento del caso». È quanto fa sapere il vicesindaco di Cariati Ines Scalioti precisando con il primo cittadino Filomena Greco che «gli ambienti non strumentali alle attività elettorali (aule e servizi igienici non utilizzati che vengono comunque transennati e vigilati) erano stati interdetti al pubblico e non necessitavano, quindi, di alcuna pulizia. Così come da protocollo della Prefettura lo erano solo le zone adibite a seggio elettorale e non tutto il plesso scolastico».



«Le accuse rivolte all’Esecutivo da parte di quanti vorrebbero fare politica anche all’interno della scuola – proseguono – sono infondate ed ingiustificate: il Comune si era attivato per assicurare tutte le procedure previste; non c’è stato alcun corto circuito di comunicazione tra l’Ente e la direzione scolastica, né tanto meno con le famiglie».

«Per garantire maggiore sicurezza e rassicurare la comunità scolastica – aggiungono – è stata predisposta oggi (mercoledì 6) una nuova sanificazione dei due edifici. È la quarta in ordine di tempo visto che, come da protocollo e relativa determina con la quale si affidavano i lavori lo scorso 30 settembre, la prima era stata effettuata prima che aprissero i seggi elettorali; la seconda nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 ottobre ed una terza ieri (martedì 5), a conclusione di tutte le operazioni».