Franz Caruso plaude alle parole di Conte: «Indirizzo inequivoco per un elettorato unito»

COSENZA «Ritengo che la odierna dichiarazione del Presidente Giuseppe Conte sia assai calzante per il ballottaggio elettorale nella nostra città. Esprimo un forte apprezzamento per la nettezza con cui Conte afferma che all’orizzonte non c’è nessuna possibilità, da parte del M5S, di potere collaborare con un’eventuale giunta di centrodestra. Un indirizzo inequivoco, affinché l’elettorato che al primo turno ha votato contro la continuità della giunta uscente, il 17 e 18 ottobre possa ritrovarsi unito per voltare pagina». Così Franz Caruso, candidato sindaco di Cosenza che gli elettori hanno scelto per contendere il ballottaggio col candidato di centrodestra, Francesco Caruso.

«Non ho dubbi – aggiunge – che gli elettori che a Cosenza hanno già accolto, domenica scorsa, l’appello del Presidente, possano, con convincimento e serenità, fare proprio il messaggio odierno del leader del M5S. Per quanto mi riguarda mi batterò con determinazione perché il ballottaggio decreti l’insediamento a Palazzo dei Bruzi di un Governo di ampia unità popolare».