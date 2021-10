A Vittorio Colao la cittadinanza onoraria di Fossato Serralta

FOSSATO SERRALTA Fossato Serralta, piccolo comune della Presila catanzarese, conferirà la cittadinanza onoraria al ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao. A renderlo noto è stato il sindaco Domenico Raffaele. La cerimonia si svolgerà sabato 16 ottobre.

Vittorio Colao, nato a Brescia da padre calabrese, torna spesso a Fossato Serralta, non soltanto in estate, per fare visita ad una zia e trascorrere brevi periodi di vacanza nel centro della Presila. Quando è in paese, lo si vede spesso nella piazza principale a leggere i giornali e a chiacchierare con gli amici, con molti dei quali ha mantenuto un rapporto.