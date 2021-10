Omicidio Dimova, via all’escussione dei testi del Pm

PAOLA Il processo legato alla morte di Aneliya Dimova, donna di origini bulgare ma residente a Belvedere Marittimo, uccisa la notte tra il 30 agosto e l’1 settembre 2020 si sta celebrando al Tribunale di Paola. All’odierna udienza sono stati escussi sei testi del Pubblico Ministero, si tratta dei Carabinieri intervenuti subito dopo l’evento per i necessari rilievi del caso, sia i militari in servizio a Belvedere che quelli in servizio presso il Comando Provinciale di Cosenza. Sono stati descritti tutti i particolari e le modalità del rinvenimento del cadavere. E’ stata fatta una prima descrizione anche dei riscontri della Procura in merito alle immagini della videosorveglianza e all’analisi dei telefoni cellulari, che saranno meglio esaminati con i testi della scientifica. Nella prossima udienza, infatti, è prevista l’escussione dei testi con i militari del Ris di Messina. Del delitto è accusato come responsabile Giuseppe Andrea Renda, difeso dall’avvocato Alberto Grimaldi. (f. b.)