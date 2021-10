Paola, uccisi dalle esalazioni del mosto: approfondimenti sul processo di fermentazione

PAOLA Serviranno almeno 90 giorni per avere maggiori certezze sulle cause del decesso di Giacomo e Valerio Scofano, di 70 e 50 anni, Santino e Massimo Carnevale, padre e figlio di 70 e 40 anni morti in seguito a un incidente avvenuto all’interno di un magazzino adibito alla preparazione del vino nel quartiere San Miceli di Paola. Il dottore Pierantonio Ricci ha svolto l’esame autoptico sulle salme e sono attesi anche i risultati delle analisi del mosto disposte dalla Procura di Paola che andranno inevitabilmente confrontati con il responso del test tossicologico.

La tragedia

Da quanto emerso, il primo dei componenti di una delle due famiglie si sarebbe sentito male dopo aver inalato dei gas, finendo nella vasca contenente il mosto. A quel punto sarebbero sopraggiunti i familiari che uditi i lamenti avrebbero tentato – senza successo – di soccorrerlo. A loro avrebbero accusato lo stesso malore senza possibilità di salvarsi. La famiglia era impegnata – da anni – nella preparazione del vino, un’abitudine consolidata che getta ulteriori dubbi sulla terribile tragedia. Fatale la rottura del sistema di ventilazione che avrebbe di fatti impedito la necessaria areazione del magazzino trasformatosi in una vera e propria trappola mortale.

I dubbi sul processo di fermentazione

Chi indaga, inoltre, sta tentando di capire se ci siano degli ulteriori dettagli utili alle investigazioni relativi alla fermentazione alcolica del vino: il processo metabolico anerobico avrebbe potuto innescare ulteriori fenomeni divenuti poi fatali nel decesso dei soccorritori sopraggiunti in un secondo momento sul luogo della tragedia. «Quando nel mosto si esaurisce l’ossigeno, inizia la fermentazione durante la quale i lieviti producono energia attraverso l’ossidazione degli zuccheri trasformandoli in alcol etilico, anidride carbonica e altri prodotti secondari».

Lutto nella famiglia Scofano

Ieri pomeriggio, in seguito a un incidente all’interno della galleria “San Pietro e Paolo” lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” ha perso la vita un uomo di 68 anni, Pietrangelo Scofano, di Fuscaldo (qui la notizia). La vittima è parente di Giacomo e Valerio Scofano, due delle quattro vittime della tragedia di Paola. (f.b.)