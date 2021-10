Scontro frontale nel Crotonese, gravi due persone

CACCURI Quattro persone ferite di cui due in modo grave. È il bilancio di un incidente avvenuto attorno alle 17.45 lungo la statale 107 Silana-Crotonese all’altezza dello svincolo di Caccuri. In particolare due veicoli, una Fiat Panda ed una Rover, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati frontalmente.



Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare i feriti in ospedale sia con l’autoambulanza che in elisoccorso. In azione anche gli uomini e i mezzi dei vigili del fuoco del Comando di Crotone e una squadra del comando di Cosenza, distaccamento di San Giovanni in Fiore. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale e i carabinieri per gli adempimenti di competenza ed il personale dell’Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.