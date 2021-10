Renzi a Diamante: «Forza Italia è un’ancora civiltà, scelga l’europeismo o Lega e FdI»

DIAMANTE «È inaccettabile che si prenda a sprangate e si metta a soqquadro la sede di un sindacato. Ho spesso polemizzato con la Cgil, sono l’ultimo a difenderla per partito preso ma quando vedo un attacco squadrista e vergognoso vado a portare la mia solidarietà come ho fatto oggi a Firenze. Chi è responsabile deve pagare», lo ha detto Matteo Renzi presentando “Controcorrente” a Diamante.

«Un pensiero a Jole Santelli che ora non c’è più. Anni di grillismo e leghismo – ha aggiunto – hanno creato un clima di odio in politica ma civiltà e umanità sono fondamentali. Noi con Forza Italia abbiamo combattuto per una vita ma ora, avendo nel panorama politico Meloni, Salvini e grillini, è un’ancora di civiltà. È un partito europeista, è nel Ppe. Berlusconi rispetto a Salvini è un mostro di serietà. La Meloni è capo di un partito europeo che è contro l’Italia. Forza Italia deve scegliere se stare con gli europeisti o con Lega e FdI».