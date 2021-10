Letta: «Da Franz Caruso ripartirà la nostra riscossa»

COSENZA «Franz Caruso sindaco di Cosenza: da lì ripartirà la nostra scommessa e la nostra riscossa». È quanto afferma il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, in un video, diffuso dal Pd calabrese, a sostegno del candidato sindaco di Cosenza per il centrosinistra, Franz Caruso, impegnato nel turno di ballottaggio. «Eravamo insieme due domeniche fa, mi ricordo – dice Letta -. Una giornata bellissima, fantastica, di sole, tanta gente, tanto entusiasmo, un risultato al primo turno che ci dà grande speranza per vincere il ballottaggio e soprattutto un risultato che è ancora più importante dopo quello che è successo in Regione. Franz Caruso è il nostro candidato, è il candidato che vogliamo far diventare sindaco di Cosenza. Franz Caruso sindaco di Cosenza: da lì – afferma il leader del Pd – ripartirà la nostra scommessa e la nostra riscossa. È fondamentale per la Calabria, è fondamentale per tutto il Mezzogiorno». Nel video infine Letta conclude: «VoTate Franz Caruso, il massimo impegno che tutti noi stiamo mettendo è perché Franz sia sindaco di Cosenza, un grande sindaco di una grande città della nostra Calabria, del nostro Mezzogiorno».

Boccia: «Appello alla massima mobilitazione»

«L’appello al voto per Franz Caruso Sindaco di Cosenza del Segretario del Partito democratico, Enrico Letta, è l’appello alla massima mobilitazione. Con Franz Caruso, Cosenza tornerà a splendere e a guidare i grandi processi di cambiamento, come ha fatto più volte nella storia politica del nostro Mezzogiorno». Così Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, lancia in rete l’appello al voto del Segretario Enrico Letta in sostegno di Franz Caruso, candidato sindaco a Cosenza.