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al bivio di cutro

Ennesimo grave incidente sulla 106 nel Crotonese, i due conducenti feriti estratti dalle lamiere

Dopo l’intervento dei vigili del fuoco di Crotone il traffico è rimasto temporaneamente bloccato per consentire le operazioni di soccorso

Pubblicato il: 23/05/2026 – 22:11
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Ennesimo grave incidente sulla 106 nel Crotonese, i due conducenti feriti estratti dalle lamiere
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CUTRO Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 106, all’altezza del bivio di Cutro, dove due veicoli sono rimasti coinvolti. L’allarme è scattato poco dopo le 18:30. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Crotone le quali hanno estratto i due conducenti dalle lamiere, affidandoli al personale sanitario del 118. Uno dei feriti è stato trasportato in elisoccorso, mentre l’altra persona coinvolta è stata trasferita in ambulanza. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale Anas per la gestione della viabilità e i rilievi del caso. Il traffico lungo la SS 106 è rimasto temporaneamente bloccato per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

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