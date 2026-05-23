Ennesimo grave incidente sulla 106 nel Crotonese, i due conducenti feriti estratti dalle lamiere

al bivio di cutro

CUTRO Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 106, all’altezza del bivio di Cutro, dove due veicoli sono rimasti coinvolti. L’allarme è scattato poco dopo le 18:30. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Crotone le quali hanno estratto i due conducenti dalle lamiere, affidandoli al personale sanitario del 118. Uno dei feriti è stato trasportato in elisoccorso, mentre l’altra persona coinvolta è stata trasferita in ambulanza. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale Anas per la gestione della viabilità e i rilievi del caso. Il traffico lungo la SS 106 è rimasto temporaneamente bloccato per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.