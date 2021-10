Comunali a Cosenza, Civitelli: «Sostengo Francesco Caruso»

COSENZA Francesco Civitelli, che é stato candidato a sindaco di Cosenza con il sostegno di cinque liste civiche ottenendo il il 2,01%, annuncia il proprio sostegno a

Francesco Caruso, del centrodestra, per il ballottaggio in programma domenica e lunedì.

«Non ho bisogno di poltrone, afferma Civitelli in una dichiarazione. In queste ore – aggiunge – sto assistendo ad una ricomposizione di un vecchio quadro politico nel quale i rottami di quello che è rimasto della sinistra, divisa e travagliata da contrapposizioni e reciproche persecuzioni per decenni, ritrova un’infelice unità. E’ in atto il tentativo della costituzione di un presunto governo comunale sciagurato, con il populista e ricercatore di poltrone De Cicco, tale già nella sua concezione, negli equivoci e nelle grossolanità che ne segnerebbero la nascita. C’è una vecchia forza politica della sinistra che da decenni e decenni a questa parte si proclama espressione del ‘nuovo’, ma in realtà rappresenta il più vecchio dei luoghi comuni della città di Cosenza. Questo populismo e questa antipolitica a convenienza, accoppiata ai soliti noti, i sinistri della politica cosentina – dice ancora Civitelli – non determinerebbe alcun cambiamento e innovazione. Non si cambia se non si ha una ferma visione di qualcos’altro. Una visione programmatica del futuro che Francesco Caruso, in molti punti, sta portando avanti. Abbiamo bisogno di questo ‘altro’. Ma anche di una fede liberale ed innovativa per il futuro della città dei bruzi, che mi appartiene. Per questi motivi sostengo Francesco Caruso come nuovo sindaco di Cosenza».

Caruso: «Ci contrapporremo insieme al vecchio che avanza»

«Accolgo con soddisfazione la decisione di Francesco Civitelli di unirsi al nostro percorso di continuità e sviluppo per Cosenza. Da un dialogo costruttivo e proficuo intercorso fra di noi, ne ho apprezzato la preoccupazione per le sorti della nostra amata città, con un’attenzione particolare verso la cura dei quartieri nei quali Civitelli si è sempre distinto per la sua cittadinanza attiva. Questo accordo politico nasce dalla convinzione condivisa con Francesco Civitelli sulla necessità di contrapporci insieme al vecchio che avanza, tanto che lo stesso Civitelli ritiene la coalizione che mi sostiene quale unica risposta concreta ed efficace alle attese dei cittadini. In questa fase resa dagli avversari caotica per la corsa alle poltrone, a noi interessa esclusicamente che la città di Cosenza prosegua nell’azione di progresso iniziata dieci anni, impedendone il ritorno a un passato buio e senza prospettive». Questa la dichiarazione del candidato sindaco di centrodestra, Francesco Caruso, dopo l’annuncio dell’adesione di Civitelli al suo programma politico-amministrativo.