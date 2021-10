Blitz dei carabinieri nel Maceratese, liberato 25enne inglese sequestrato

Un blitz dei carabinieri ha liberato ieri pomeriggio un 25enne inglese, sequestrato da circa 8 giorni in un appartamento a Monte San Giusto (Macerata). Arrestate 4 persone, tre uomini e una donna, dei quali 2 stranieri (in regola sul territorio italiano) e 2 italiani, tutti residenti nel Maceratese. Molti gli aspetti ancora da chiarire: il giovane era in vacanza in Italia da mesi e per lui sarebbe stato chiesto un riscatto di soli 7.000 euro.

È stata un’operazione lampo, durata meno di 36 ore, avviata dai carabinieri del Ros, su input della Nca britannica, a cui hanno partecipato il Norm di Macerata e i militari di Monte San Giusto.

Era richiuso in una stanza ammanettato

Il giovane è stato trovato ammanettato e scalzo, chiuso in una stanza dell’appartamento e controllato a vista dai quattro poi arrestati. Sequestro di persona a scopo di estorsione il reato ipotizzato a loro carico. I particolari dell’operazione sono stati resi noti dal comandante provinciale dei carabinieri di Macerata, colonnello Nicola Candido, dal comandante del Ros di Ancona Francesco D’Ecclesiis e dal tenente colonnello Massimiliano Mengasini, comandante del Reparto operativo. Il giovane è riuscito a chiedere aiuto durante una telefonata ai familiari in Gran Bretagna per la richiesta del denaro, durante la quale ha spiegato, in codice, di essere trattenuto contro la sua volontà. I familiari si sono rivolti a quel punto alla National Crime Agency, che ha attivato la collaborazione internazionale con i militari del Ros. Il 25enne è ora in una situazione protetta: sta bene fisicamente, ma è molto provato psicologicamente. Il tipo di reato è di competenza della Dda di Ancona: al momento sta procedendo per delega la pm Stefania Ciccioli della Procura di Macerata. La convalida degli arresti è attesa tra oggi e domani.