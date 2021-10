Ballottaggi a Cosenza e Siderno, alle 12 hanno votato meno di 9 elettori su 100

COSENZA Affluenza prevedibilmente piuttosto bassa. E in discesa rispetto al primo turno, anche per via di una competizione polarizzata tra i due candidati a sindaco, senza la spinta dei tanti aspiranti consiglieri comunali. Succede sia a Cosenza che a Siderno, rispetto alla rilevazione diffusa alle 12 dal ministero dell’Interno. Complessivamente, nei due centri si è recato alle urne l’8,79% dei cittadini. Dato nettamente in calo rispetto al primo turno (13,32%).

Nel capoluogo bruzio, dove si contendono la poltrona di sindaco Francesco Caruso (centrodestra) e Franz Caruso (centrosinistra) ha espresso preferenza, alla prima rilevazione delle 12, l’8,89 dei votanti contro il 13,89 della tornata del 3 e 4 ottobre (segnaliamo una piccola discrepanza con i dati resi noti dal Comune, che segnala un’affluenza all’8,92%, per un calo di circa 2.800 elettori rispetto al primo turno).

Nel centro della Locride, dove si sfidano Mariateresa Fragomeni e Domenico Barranca, ha votato l’8,44% degli aventi diritto. Al primo turno era stato l’11,35%.

Il candidato a sindaco del centrosinistra Franz Caruso vota per il turno di ballottaggio

Il candidato a sindaco del centrodestra Francesco Caruso al voto per il turno di ballottaggio

L’affluenza media in Italia è al 9,73%

È del 9,73%, in Italia l’affluenza alle urne rilevata alle 12 per il turno di ballottaggio nei 63 Comuni centri chiamati al voto (il dato diffuso dal Viminale non tiene conto delle comunali in corso in Friuli Venezia Giulia). Al primo turno alla stessa ora aveva votato il 12,18%. Dunque l’affluenza è in ulteriore calo rispetto al primo turno, due settimane fa.