Boom di ascolti per L’altro Corriere Tv: +165% in quattro settimane

LAMEZIA TERME Assumendo come parametro nelle rilevazioni Auditel i dati medi nel periodo gennaio-agosto l’ultimo report della società che rileva gli ascolti indica per L’altro Corriere Tv un aumento del 27,9% nei contatti netti ed un ascolto medio che raggiunge quota +165,2%.

Sono risultati straordinari ottenuti in appena 28 giorni, L’altro Corriere Tv infatti è dal 6 settembre scorso sul Canale 16 del digitale terrestre (precedentemente occupato dall’emittente tematica Mi Sposo Tv).

Quattro settimane sono poche ma comunque già ampiamente sufficienti a fotografare una tendenza che definire incoraggiante è poco.

Tuttavia, come da nostra consolidata abitudine, nessun puerile trionfalismo ma ci pare giusto condividere questo entusiasmante risultato per dire grazie ai lettori e ai telespettatori e per ribadire la ferma volontà nel proseguire lungo il percorso intrapreso.

Che poi altro non è se non quello di garantire ai calabresi un’attenta narrazione televisiva e un’informazione di qualità, entrambe scevre da condizionamenti, mai ondivaghe, ben lontane dalle suggestioni del momento.

Una scelta, possiamo dirlo senza tema di smentite, premiata anche dal gradimento riscontrato nella da poco conclusa campagna elettorale con il Corriere della Calabria e L’altro Corriere Tv capaci di anticipare i temi, dettare spesso l’agenda della discussione politica, essere punto di riferimento per chi ritiene l’imparzialità il presupposto necessario e insostituibile per il formarsi di una libera e consapevole opinione.

D’altro canto, come è noto, è questo il ruolo dei gruppi editoriali puri, porre come unico ed esclusivo interesse il lettore/telespettatore. (redazione@corrierecal.it)