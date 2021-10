Nuovi locali per la biblioteca comunale a San Giovanni in Fiore

SAN GIOVANNI IN FIORE «Alle 16 di giovedì 21 ottobre, a Palazzo De Marco verranno inaugurati i locali nuovi della biblioteca comunale di San Giovanni in Fiore, con la partecipazione attiva dei bimbi di una terza classe della scuola elementare Dante Alighieri e dei loro insegnanti. La città ha una biblioteca che si apre ancora di più alla conoscenza, al confronto, al dibattito, all’incontro e alla cultura, con appositi spazi riservati ai piccoli e tante iniziative in programma». Lo afferma, in una nota, la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che sottolinea: «La costante attenzione per i minori caratterizza le nostre politiche culturali e sociali, che abbiamo concentrato in primo luogo nel centro storico. Infatti a Palazzo Romei abbiamo già collocato la Cittadella del volontariato, insieme agli uffici del Welfare e allo sportello Antiviolenza aperto con la Fondazione Roberta Lanzino. Sempre con l’obiettivo di rivitalizzare il centro storico, abbiamo voluto investire risorse ed energie sulla biblioteca comunale, la cui inaugurazione prevede, alle ore 16,30, una lezione on line del filosofo Alfonso Maurizio Iacono, già preside della facoltà di Filosofia dell’Università di Pisa, sulla modernità della lettura, sul valore dei libri e sulla costruzione dei saperi nell’era digitale». «A breve – anticipa la sindaca Succurro – la biblioteca ospiterà scrittori come Paride Leporace, Arcangelo Badolati e altri, poi un ciclo di incontri e letture per i bambini, quindi un evento dedicato all’opera e all’esempio professionale del compianto direttore del Corriere della Calabria, Paolo Pollichieni. Nelle prossime settimane, per diversi giorni – conclude la sindaca – la biblioteca resterà aperta anche di sera, dopo cena, come alternativa alla televisione. Sarà un esperimento interessante, con ulteriori appuntamenti».